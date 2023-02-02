مصرع 3 أشخاص بحريق مستشفى في مصر

المصدر: البيان

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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم من جراء حريق نشب في أحد مستشفيات القاهرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع حريق بقسم الأشعة في المستشفى التابع لإحدى الجمعيات الأهلية بالمطرية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى إصابة 32 مواطناً وثلاث وفيات.

وأكد عبد الغفار تقديم الخدمات الإسعافية لأربعة مصابين بموقع الحريق دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفيات، فيما تم نقل 14 مصاباً إلى مستشفى الزيتون التخصصي، و11 مصاباً لمستشفى المطرية، ومصابَين إلى مستشفى عين شمس، ومصاب إلى مستشفى سيد جلال الجامعي.

وذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، يتابع مستجدات الحريق والتأكد من تقديم كل الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، مشيراً إلى توافر جميع الأدوية وأكياس الدم بمختلف الفصائل في جميع المستشفيات.

وأوضح أن الإصابات تراوحت بين حروق وكسور واختناقات، لافتاً إلى أن جميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة.

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