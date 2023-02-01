تونس.. إحباط 7 عمليات هجرة باتجاه إيطاليا

المصدر: (تونس - وكالات)

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أعلن الحرس الوطني في تونس، أمس، إحباط 7 محاولات هجرة باتجاه إيطاليا، وضبط 252 مهاجراً غير نظامي.

وقال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في بيان، إن دوريات للحرس البحري بسواحل المهدية والشابة شرق تونس وصفاقس وقرقنة (جنوب)، أحبطت محاولات للهجرة غير النظامية خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وأضاف: «ضبط الحرس البحري 252 شخصاً من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء بعد أن حاولوا الإبحار خلسة باتجاه إيطاليا في تلك العمليات السبع».

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي مواصلتها حماية حدود البلاد من التسلل، والتصدي للمتاجرين بقوارب الموت.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصاً تجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد ومختلف دول المنطقة.

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