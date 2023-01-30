إصابة 15 عنصراً أمنياً بانفجار في سوريا

المصدر: أ ف ب

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أصيب 15 عنصراً من قوى الأمن الداخلي السوري، اليوم، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تُقلهم جنوبي البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وأوردت الوزارة، في بيان، أن عناصر قوى الأمن كانوا في طريقهم إلى دمشق عائدين من مهمة لهم في محافظة درعا (جنوب)، حين «استـهدف إرهابيون مجهولون بعبوة ناسفة حافلة المبيت التي تقلهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد دمشق – درعا».

وأدى الاستهداف إلى انفجار الحافلة وإصابة خمسة عشر عنصراً بجروح متفاوتة سبعة منها خطيرة.

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