باتيلي يزور الكونغو برازافيل بحثاً عن تنسيق أممي أفريقي في ليبيا

المصدر: طرابلس - وكالات

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أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، أن زيارته للكونغو برازافيل تهدف إلى تبادل المشاورات حول سبل عمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي سوياً لإنجاز مهمة استعادة الاستقرار والسلام في ليبيا.

والتقى رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، الليلة قبل الماضية، باتيلي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، أمس.

وتحدث الطرفان عن عدة موضوعات من بينها الاستعدادات لمؤتمر المصالحة الليبية المقبل الذي سيقود مختلف الأطراف إلى إجراء الانتخابات العامة.

ووصف باتيلي الملف الليبي بـ«الملف الأفريقي المعقد»، حيث يتطلعون لعقد مؤتمر المصالحة بين الليبيين. وأوضح أن «هناك عديد العقبات، ولكن مع الإرادة للمضي قدماً، سيجرى التغلب عليها تدريجياً»، مؤكداً أن الكثير من المشكلات التي تعترض الدولة الليبية «لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار».

جولة

وشرع باتيلي في جولة خارجية لدول جوار ليبيا قادته أولاً إلى الجزائر طلباً للدعم في إطلاق حوار بين مختلف الأطراف، فبعد استقباله من قبل الرئيس عبدالمجيد تبون، في العاصمة الجزائرية الأربعاء الماضي، أشار إلى مساعي الجزائر للسماح لكل الأطراف الدولية بـ«التكلم بلسان واحد»، من أجل تمكين الليبيين الخروج من الأزمة بما يعود بالفائدة على عموم المنطقة.

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