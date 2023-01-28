مصر تعرب عن استنكارها الشديد لهجوم القدس الشرقية وتحذر من مخاطر التصعيد

المصدر: وام

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أعربت مصر عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية وأودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، مؤكدةً إدانتها لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين.

وحذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وطالبت بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزماً، ويقوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام.

وتقدمت مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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