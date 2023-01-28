الأمم المتحدة: الجوع في سوريا بلغ مستويات قياسية

المصدر: الحسكة – عبدالله رجا

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حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت مستويات قياسية، في بلد ينهشه نزاع دامٍ ويرافقه انهيار اقتصادي ومالي مزمن.

وقال البرنامج في بيان: إن بعد نحو 12 عاماً على اندلاع النزاع «لا يعرف 12 مليون شخص من أين ستأتي وجبتهم التالية، فيما 2,9 مليون معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع»، ما يعني أن سبعين في المئة من السوريين «قد يكونون غير قادرين قريباً على وضع طعام على المائدة لعائلاتهم».

وأضاف البرنامج أن «الجوع يرتفع إلى أعلى مستوياته» بعد 12 عاماً من النزاع.

الأمن الغذائي

تسجل سوريا لليوم سادس أعلى رقم في العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي، بحسب البرنامج الذي حذر أيضاً من ازدياد معدلات سوء تغذية الأطفال وأمهاتهم «بسرعة لا سابق لها ».

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي خلال زيارة يقوم بها إلى دمشق الأسبوع الحالي «إذا لم نتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية في سوريا، فإن الأوضاع ستزداد سوءاً بطريقة لا يمكن أن نتخيلها».

وحذر من أن ذلك «قد يؤدي إلى موجة نزوح جديدة، كتلك التي اجتاحت أوروبا في العام 2015».

انتشار

أمنياً، عززت القوات الأمريكية من انتشارها على الأراضي السوري في مناطق شمال شرق سوريا، حيث الحليف الأساسي في المنطقة «قوات سوريا الديمقراطية»، في ثالث دفعة من التعزيزات العسكرية خلال العام الجاري 2023، ما يؤكد الالتزام الأمريكي بمحاربة فلول تنظيم داعش .

وبحسب مصادر فإن التعزيزات العسكرية واللوجستية توجهت أول من أمس من الحدود السورية عبر معبر الوليد من الجانب العراقي إلى مقر القواعد الأمريكية في ريف الحسكة،وسط حراسات أمنية مشددة من قبل قوات سوريا الديموقراطية التي رافقت التعزيزات العسكرية إلى أن وصلت إلى قواعدها العسكرية.

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