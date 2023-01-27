توافق سوداني إثيوبي بشأن كافة قضايا سد النهضة

المصدر: الخرطوم - وكالات

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أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس، اتفاق بلاده مع إثيوبيا بشأن كافة قضايا مشروع سد النهضة.

وشدد البرهان خلال المباحثات المشتركة مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي يزور الخرطوم، على «ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السودان وإثيوبيا في القضايا الثنائية إقليمياً ودولياً»، بحسب وكالة السودان للأنباء «سونا». وأفاد بأن البلدين «متوافقان ومتفقان بشأن كافة قضايا سد النهضة».

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن «الغرض من الزيارة، إظهار التضامن مع السودان، والوقوف معه في هذه المرحلة الهامة من مسيرته السياسية».

ونوه بأن «السودان وإثيوبيا يزخران بكل عناصر التنمية والازدهار المتمثلة في المياه والأرض والموارد البشرية، ونحن كدول وحكومات، يجب علينا المحافظة على العلاقات التاريخية بين البلدين». وأكد آبي أحمد أن «سد النهضة لن يسبب أي ضرر للسودان، بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء».

وكانت إثيوبيا بدأت، العام الماضي، توليد الطاقة من سد النهضة، من محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات على نهر النيل. ويمثل السد المقام على النيل، وتبلغ قيمته 4.2 مليارات دولار، وسيكون الأكبر في أفريقيا. وفي ما يتعلق بقضية الحدود بين السودان وإثيوبيا، لفت البرهان إلى أن «الوثائق والآليات الفنية والحوار، تمثل المرجعية الأساسية في هذا الشأن».

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