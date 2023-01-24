السيسي: لا سبيل لبناء الدول من دون الحفاظ على الأمن القومي

المصدر: القاهرة - وكالات

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس أن بناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ على الأمن القومي بجميع عناصره.

وقال السيسي، في كلمة بمناسبة عيد الشرطة الذي يوافق غداً الأربعاء، إنه كان هناك مخطط منذ 10 سنوات لتكسير الجيش والشرطة لخطف مصر.

وأوضح أن المستهدف من هدم الجيش والشرطة منذ 10 سنوات خطف مصر أو تضييع البلاد، إذ كان المستهدف عدم وجود هذا القطاع لهدم البلاد.

من جهة أخرى، أوضح السيسي أن الشغل الشاغل للقيادة في مصر كان كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري، مضيفاً إن التزام مصر تجاه الفئات محدودة الدخل ثابت ولم ولن يتغير.

إلى ذلك، استقبل السيسي، ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن السيسي رحب بالمسؤول الأمريكي، مؤكداً متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي ولدعم جهود استعادة والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات.

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