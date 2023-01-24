قيادات داعشية بقبضة التحالف الدولي

المصدر: الحسكة - عبدالله رجا

ت + ت - الحجم الطبيعي

وسع التحالف الدولي لملاحقة تنظيم داعش الإرهابي عملياته الأمنية والعسكرية شمال شرق سوريا، بعد أن تزايدت تهديدات التنظيم في المناطق الشرقية، إذ أعلن الجيش الأمريكي عن إلقاء القبض على ثلاثة أعضاء في التنظيم خلال عملية جديدة ضده شرقي سوريا، بعد أن حصل التحالف على معلومات تفيد بتحركات مريبة لقيادات «داعش» في هذه المنطقة.

وكشفت القيادة المركزية العسكرية الأمريكية «سنتكوم»، أن بين الذين ألقي القبض عليهم مسؤولاً لوجستياً ورجلاً يعمل وسيطاً للتنظيم، أما الثالث فوصف بأنه «مرتبط» بالتنظيم، ويعتبر هذا الأمر تطوراً إيجابياً في عمليات مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق. ونفذ العملية العسكرية ضد قيادات التنظيم الإرهابي، عسكريون أمريكيون بمروحية هيلوكوبتر، وسط إجراءات أمنية مشددة في تلك المناطق من شرق دير الزور. وأصيب مدني بجروح في الهجوم. ويقوم عناصر من تنظيم داعش بشن عمليات إرهابية على مقرات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، فيما استهدف قيادات محلية من دير الزور، في إطار محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق سيطرة التحالف الدولي شمال شرق سوريا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز