استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد تعليقه 13 شهراً

المصدر: أ ف ب

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استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، الإثنين، تحقيقاته، بعد 13 شهراً على تعليقها من جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.

وقرر القاضي طارق بيطار إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في أغسطس 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، إضافة إلى الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا.

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