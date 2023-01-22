«العالمي للتسامح والسلام» يدين إقدام متطرف على حرق نسخة من المصحف بالسويد

المصدر: وام

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أدان المجلس العالمي للتسامح والسلام إقدام أحد المتطرفين في السويد على حرق نسخة من المصحف الشريف معتبرا هذه التصرفات الجاهلة محرضة على العنصرية.

ودعا المجلس في بيان له اليوم إلى ضرورة احترام الرموز الدينية وعدم المساس بها، ومواجهة خطاب الكراهية والعنف.

وقال معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس إن المجلس العالمي للتسامح والسلام بكافة أعضائه وشركائه يدين بشدة هذا العمل المتطرف معتبرا أن مثل هذه التصرفات الجاهلة تدعو الى العنصرية وتحرض على التفرقة والكراهية بين البشر، وهو ما يعمل المجلس مع أكثر من ٩٥ دولة على محاربته والعمل على تعزيز ثقافة التسامح، وبناء جسور المحبة والاتصال بين الشعوب والثقافات.

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