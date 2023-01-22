البرلمان العربي يستنكر إحراق المصحف الشريف في السويد

المصدر: وام

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استنكر البرلمان العربي بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة الجمهورية التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، مشددا على رفضه التام لمثل هذه الأفعال المشينة، والتي تعد خروجا على كل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة الإلتزام باحترام مقدسات الشعوب وعقائدهم وأديانهم.

وطالب البرلمان العربي، - في بيان اصدره اليوم- المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته وتجريم هذه الأفعال المرفوضة جملة وتفصيلا، والتي تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وتستفز المسلمين وتؤجج مشاعر الكراهية والعنف، و تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، كما طالب بنبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف، ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب ومنع أي شكل من أشكال الإساءة لكافة الأديان السماوية.

وشدد البرلمان العربي على ضرورة نبذ خطاب الكراهية والعنف، ووجوب احترام الرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان والمقدسات وعلى ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش.

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