الأزهر يدين إحراق المصحف الشريف في السويد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدان الأزهر الشريف، بشدة إحراق المصحف الشريف، في العاصمة السويدية استوكهولم .

وجدد الأزهر - في بيان اصدره مساء أمس - تأكيده على أن هذه الأفعال المتطرفة لن تنال من حرمة المصحف الشريف في قلب إنسان متحضر، وسوف يظل في عليائه كتابًا هاديًا للإنسانية جمعاء، وموجهًا لها لقيم الخير والحق والجمال، لا تنال من قدسيته أحقاد الضالين ، ولا تصرفات باعثي التعصب والحقد والنفوس المريضة، من أصحاب السجلات السوداء في تاريخ التعصب والكراهية .

وطالب الأزهر المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية وحكماء العالم، بالوقوف في وجه محاولات العبث بالمقدسات الدينية، وإدانة هذه الأفعال ، ووضع حد لفوضى مصطلح "حرية التعبير" ، وإساءة استخدامه فيما يتعلق باستفزاز المسلمين واحترام مقدساتهم، وفتح تحقيق عاجل حول تكرار هذه الحوادث ، مشددا على أن السماح بتكرار هذه الاستفزازات تحت شعار "حرية التعبير" يعيق جهود تعزيز السلام وحوار الأديان والتواصل بين الشرق والغرب، وبين العالم الإسلامي والعالم الغربي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز