حرمان لبنان من التصويت في الأمم المتحدة لتخلفه عن مستحقات مالية

المصدر: (بيروت- وكالات)

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خسر لبنان حقه بالتصويت في الجمعية العامة، المكونة بالأمم المتحدة من 193 دولة، لتأخره عن دفع مليون و835 ألفاً و303 دولارات، مستحقات مالية تراكمت عليه عن السنتين الماضيتين لميزانية تشغيل المنظمة الدولية، بحسب ما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، في رسالة تم توزيعها على وسائل الإعلام.

خضعت مؤخراً 9 دول أعضاء لأحكام المادة 19، وهي: لبنان، وفنزويلا، وجنوب السودان، ودومينيكا، وغابون، وغينيا الاستوائية، وجزر القمر، وسان تومي وبرينسيبي، والصومال. إذ تمّ حرمان الدول الست الأولى من التصويت، بينما سمحت الجمعية العامة للدول الثلاث الأخيرة بالتصويت حتى نهاية الدورة 77.

وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين الكاملين، أو تزيد عن ذلك، يفقدون حقوقهم بالتصويت. لكنها تمنح الجمعية العامة سلطة تقرير «أن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو» وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر بالتصويت إذا أعلن عن ذلك.

إلى ذلك، غرّدت وزارة الخارجية اللبنانية على حسابها على منصة «توتير» بأن «سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أُنجزت»، مضيفةً أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرةً بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة.

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