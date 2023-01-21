مسيّرات تستهدف قاعدة أمريكية في سوريا

المصدر: (الحسكة ـ عبدالله رجا)

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تجددت التهديدات العسكرية للقواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث أعلن الجيش الأمريكي أن ثلاث طائرات مسيّرة استهدفت قاعدة عسكرية تابعة له، ما أدى إلى إصابة عناصر من فصيل مدعوم من الولايات المتحدة متمركز في قاعدة «التنف»، إلى جانب قوات التحالف الدولي، وهي منطقة تقع في منطقة على الحدود مع العراق وقريبة من الحدود الأردنية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن طائرتين مسيرتين أُسقطتا بينما أصابت المسيّرة الثالثة قاعدة «التنف»، مما أدى إلى جرح اثنين من أفراد القوة الشريكة التابعة للتحالف الدولي، مشيراً إلى أن الهجوم لم يؤدِ إلى إصابة أي عنصر من القوات الأمريكية.

وأكد الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية، جو بوتشينو، أن «الهجمات من هذا النوع غير مقبولة - فهي تعرض قواتنا وشركاءنا للخطر وتعرض الحرب ضد داعش الإرهابي للخطر.

وتتعرض القواعد الأمريكية في شمال شرق سوريا، من هجمات متكررة بطائرات مسيّرة.

من جهة ثانية، تجددت التوترات بين الفصائل المسلحة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث استهدفت الفصائل مواقع (قسد) شمالي حلب.

وتعيش المناطق شمال غرب سوريا، حالة من التوتر بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المسلحة، حيث يتبادل الطرفان القذائف على المواقع العسكرية، فيما تعاني المنطقة من هشاشة أمنية.

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