مقتل 49 مسلحاً بعملية للجيش في الصومال

المصدر: مقديشو - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن التلفزيون الحكومي في الصومال، أمس، مقتل 49 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، ومقتل جندي خلال عملية، نفذها الجيش في قرية طجحو بإقليم شبيلي الوسطى جنوبي البلاد.

وقال المتحدث العسكري عبد الله علي عنود لوكالة الأنباء الألمانية: إن العملية التي نفذتها القوات الحكومية جاءت رداً على غارة، شنتها حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية قبل أيام قليلة، حيث قتل 20 جندياً صومالياً على الأقل في الاشتباكات الأخيرة.

ووفق التلفزيون الصومالي، فإن العملية العسكرية «نفذها الجيش بدعم من العشائر المسلحة، وبالتعاون مع المخابرات والحلفاء الدوليين، واستهدفت مزرعة «شيخ قاسم في القرية»، حيث كان عناصر من الحركة يستعدون لشن هجمات إرهابية ضد مراكز عسكرية حكومية»، بحسب المصدر ذاته.

ونقلاً عن مصادر أمنية، أوضح التلفزيون أن العملية «أسفرت عن مقتل 49 من عناصر الحركة ومصادرة أسلحة وسيارات عسكرية كانت بحوزتهم». كما أفاد التلفزيون بأن «جندياً حكومياً قتل خلال العملية، فيما أصيب ثلاثة آخرون».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز