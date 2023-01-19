تساقط الثلوج بعد فترة جفاف حادة في تونس

المصدر: د ب ا

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بدأت الثلوج بالتساقط في مناطق بغرب تونس بعد فترة طويلة من الجفاف وانحباس الأمطار ما دفع السلطات إلى اعلان قرارها اليوم الخميس بوقف الدروس.

وتشهد عدة مناطق في المعتمديات والمرتفعات بولاية جنوبة في المناطق الغربية المتاخمة للحدود الجزائرية تساقطا للثلوج منذ أمس الأربعاء تسببت في تعطل حركة السير.

كما شهدت عدة مناطق في تونس انخفاضا في درجات الحرارة وبداية تساقط الأمطار بعد انحباس استمر لفترات طويلة تسبب في جفاف وتقلص في المخزون المائي بالسدود إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة.

وأعلنت سلطات الولاية في جندوبة واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، عن وقف الدروس في معتمدية عين دراهم وفي المرتفعات بسبب تراكم الثلوج والتقلبات المناخية.

كما أعلن الحرس الوطني انقطاع الطريق التي تربط بين عين دراهم والمدينة المجاورة طبرقة بسبب تراكم الثلوج.

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