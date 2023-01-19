حكومة لبنان تقترض 62 مليون دولار لشراء وقود لمحطات الكهرباء

المصدر: (بيروت - وكالات)

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أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، الموافقة على قرض من مصرف لبنان بـ62 مليون دولار لشراء وقود لمحطات الكهرباء، و54 مليون دولار لصيانة محطات الطاقة وشبكات التوزيع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بمقر الحكومة في بيروت، وسط مقاطعة من وزراء محسوبين على «التيار الوطني الحر» وأبرزهم وزير الطاقة وليد فياض.

وقال ميقاتي: «تمت الموافقة على سلفة 62 مليون دولار لتفريغ باخرتين محملتين بالوقود اللازم لتوليد الكهرباء، إلى جانب 54 مليون دولار لصيانة معامل الكهرباء، وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الطاقة».

وكان الوزير فياض، أعلن الاثنين الماضي، عن مبادرة لحل شامل لمشكلة انقطاع الكهرباء في البلاد، تتمثل بزيادة سعر التعرفة بالتزامن مع رفع مدة إمدادات الطاقة.

وفي هذا الإطار، قال ميقاتي في مؤتمره الصحفي: ملف الكهرباء لم يتم حله بعد، وتم تشكيل لجنة وزارية للمتابعة. ويعارض حزبا «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» مثل هذا الاجتماع، بدعوى أنه في فترة الشغور الرئاسي يجتمع مجلس الوزراء فقط لمناقشة القضايا العاجلة.

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