بغداد وأربيل: إقرار قانون النفط والغاز أولوية

المصدر: (بغداد - وكالات)

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، خلال لقاء أمس، أهمية إقرار مشروع قانون النفط والغاز وحل المشكلات.

وذكرت الرئاسة في بيان، أنه تم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق، مبيناً أن «الرئيس العراقي أكد أهمية تكاتف الجهود، وتوحيد الرؤى إزاء التحديات، التي تواجه العراقيين جميعاً».

ودعا رشيد إلى «ضرورة تغليب المصلحة الوطنية في جميع المسائل العالقة، وإيجاد الحلول الحاسمة لها وفقاً للدستور والقانون، وأهمية إقرار مشروع قانون النفط والغاز لتحقيق العدالة واعتماد الشفافية في توزيع الثروات بين العراقيين».

بدوره، أكد مسرور بارزاني «ضرورة اعتماد الحوار الجاد لحل الإشكاليات بين القوى السياسية، ووجوب التوصل إلى تفاهمات، تعزز الوحدة بين العراقيين، وتحقق تطلعاتهم في حياة حرة كريمة».

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