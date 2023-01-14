ألمانيا تجري محادثات مع العراق بشأن استيراد الغاز

المصدر: (برلين - وكالات)

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس، إن ألمانيا تجري محادثات مع الحكومة العراقية بشأن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي، في وقت تسعى فيه برلين لتنويع مصادر الطاقة بعد تراجع واردات الوقود الأحفوري من روسيا. وصرح شولتس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في برلين «تحدثنا أيضا عن شحنات غاز محتملة لألمانيا واتفقنا على البقاء على اتصال وثيق».

بدوره، دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الشركات الألمانية إلى الاستثمار في قطاع الطاقة في العراق وخاصة النفط والغاز والكهرباء وتحقيق شراكات جدية في هذه المجالات.

وقال في المؤتمر الصحافي المشترك «لقد وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة سمينز الألمانية في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتأمين طاقة كبيرة.

كما أن هناك توجهاً للتفاهم مع شركة سمينز في مجال تدريب العراقيين في مجال الطاقة». وأضاف «أن اجتماعنا أسس لعلاقة وشراكة استراتيجية بين العراق وألمانيا، وهي بالأصل علاقات متميزة وأن ألمانيا قدمت الدعم للعراق في المجال العسكري، وهناك فرق استشارية لتدريب القوات العراقية هذه كلها محط تقدير فضلاً عن المساعدة في المناطق المحررة».

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