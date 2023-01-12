ليبيا.. جلسة تشاورية لمناقشة الوثيقة الدستورية

المصدر: (دبي- البيان، طرابلس- وكالات)

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أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الاتفاق المبدئي على عقد جلسة تشاورية للمجلس مطلع الأسبوع المقبل لدراسة الوثيقة الدستورية.

واجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة النائب الثاني عمر بوشاح ومقرر المجلس بلقاسم دبرز أمس، برؤساء اللجان، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بيان للمجلس قوله إنه «تم خلال الاجتماع استعراض الوثيقة الدستورية التي تم التوافق المبدئي عليها بين رئيسي المجلسين، والاتفاق على عقد جلسة تشاورية للمجلس مطلع الأسبوع المقبل لدراسة هذه الوثيقة، على أن يتم عرضها للتصويت في جلسة عامة بعد ذلك».

وأشار إلى أن «الاجتماع تناول الوضع القانوني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وتم الاتفاق على عرض إصلاح وضع هذه المؤسسات في الجلسة المقبلة للمجلس».

وكان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد أعلنا، الخميس، الماضي، في بيان مشترك، اتفاقهما على وضع «خريطة طريق» لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية.

وجاء ذلك عقب لقاء جمع صالح والمشري في العاصمة المصرية القاهرة. وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس الماضي. والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يطالب بانتخابات تحسم الأزمة.

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