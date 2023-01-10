40 % من الأسر اليمنية تعاني من نقص الغذاء

المصدر: (عدن - البيان)

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أظهرت بيانات آلية الأمم المتحدة استمرار نقص استهلاك الغذاء في اليمن بنسبة عالية جداً، وفقاً للمقاييس العالمية.

وأكدت أن واردات الوقود استمرت في الوصول إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وبزيادة وصلت إلى 281 ‎%، عما كانت عليه في العام 2021 رغم رفض الحوثيين تجديد الهدنة.

وطبقاً لهذه البيانات فإن الحصة الإجمالية للأسر التي تعاني من نقص في استهلاك الغذاء انخفضت للشهر الثالث على التوالي، إلا أن ما يقرب من نصف الأسر، التي شملتها الدراسة لا تزال غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في 16 محافظة من أصل 22 محافظة، وتجاوزت نسبة الأسر، التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء عتبة «عالية جداً» البالغة 40 في المائة.

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