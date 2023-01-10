إعادة تعويم سفينة في قناة السويس بعد جنوحها

المصدر: (القاهرة - البيان - وكالات)

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جنحت سفينة في قناة السويس، أمس، قبل أن يعاد تعويمها، من دون أن يؤثر الحادث في حركة الملاحة بالمعبر البحري الذي يربط آسيا بأوروبا وتمرّ فيه عشرة في المئة من التجارة العالمية.

وأعلنت شركة الخدمات البحرية النروجية «ليث» المشغّلة للسفينة في تغريدة في تويتر عن «تعويم أم في غلوري بمبادرة من هيئة قناة السويس»، مشيرة إلى أن «21 سفينة متّجهة نحو الجنوب ستستأنف عبورها. ويتوقّع حدوث تأخيرات صغيرة لا غير».

وكانت الشركة أعلنت قبل ذلك جنوح سفينة «علقت في أثناء انضمامها إلى قافلة متّجهة جنوباً قرب القنطرة» في شمالي القناة، مشيرة إلى أن قاطرات هيئة قناة السويس عملت على إعادة تعويمها.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان أن «حركة الملاحة بالقناة منتظمة، وتعاملنا باحترافية مع عطل ماكينات السفينة غلوري».

وأوضح أن «فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات» السفينة التي كانت في رحلة من تركيا إلى الصين.

ويبلغ طول السفينة 225 متراً، وعرضها 32 متراً، وتقدّر حمولتها بـ41 ألف طن. وكانت تنقل، وفق مبادرة «بلاك سي غراين» (اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية ومن الأمم المتحدة)، حمولة قمح أوكراني.

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