مصرع 3 أشخاص بانهيار بناية سكنية في مصر

المصدر: أ ب

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لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم اليوم، بعدما انهارت بناية سكنية جنوبي مصر، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وذكرت صحيفة «الأهرام» إن فرق الإنقاذ انتشلت ثلاث جثث من تحت أنقاض مبنى من خمسة طوابق في محافظة أسيوط على بعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة القاهرة.

وأضاف التقرير أن شخصين آخرين أصيبا في الانهيار وتم نقلهما إلى المستشفى.

وقالت السلطات المحلية إنها أخلت المباني المحيطة، وأرسلت جرافات ومعدات أخرى لتطهير وتأمين الموقع.

وبحلول بعد ظهر اليوم، كانت فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن ناجين محتملين تحت أنقاض المبنى.

جاء الانهيار في أسيوط بعد يوم من انهيار سقف مبنى في مدينة الإسكندرية على البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر.

وحاولت الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد البناء غير القانوني في السنوات الأخيرة.

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