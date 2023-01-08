السوداني يطالب الأمن العراقي برفع مستوى التأهب

المصدر: بغداد - وكالات

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دعا رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، إلى العمل الجاد لكي يبقى جهاز مكافحة الإرهاب في أعلى مستوى من الجاهزية والإمكانيات ودعمه بالكفاءات القتالية المميزة.

وأكد السوداني - خلال زيارته مقر قيادة جهاز مكافحة الإرهاب واجتماعه مع قيادات الجهاز - على ضرورة مراجعة عمل جهاز مكافحة الإرهاب على مستوى الاستعداد والتدريب، وألا تتواجد في الجهاز سوى الكفاءات القتالية المميزة واعتماد الكفاءة والمهنية في إشغال المناصب وأهمية تحديث القدرة التسليحية لجهاز مكافحة الإرهاب، حسب بيان للحكومة العراقية.

وطالب السوداني قادة جهاز مكافحة الإرهاب بـ«بذل جهود أكبر وأن يكون الجهاز بأعلى مستوى التأهب لتعقب فلول داعش الإرهابية واستئصال جذور الإرهاب الذي يحاول أن يلعب على التناقضات السياسية، لتحقيق أهدافه الخبيثة».

ووصف السوداني جهاز مكافحة الإرهاب بأنه «التشكيل العسكري المهم، الذي قارع الإرهاب، والمشهود له بالشجاعة والحرص والأداء». من جهة أخرى، أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أهمية استمرار التعاون والشراكة بين بغداد وباريس في مجال مكافحة الإرهاب. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «الأعرجي استقبل بمكتبه، السفير الفرنسي في بغداد، ايريك شوفاليه».

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