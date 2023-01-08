اليمن..المجلس الرئاسي يشكل خلية أزمة

المصدر: عدن - البيان

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شكّل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن خلية أزمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية، عقب توقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ تصديره في محافظتي حضرموت وشبوة.

ووفق الإعلام الرئاسي فإن مجلس القيادة ناقش الموضوعات الإنسانية والاقتصادية والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك الإجراءات والخيارات التي اتخذتها الحكومة للحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية.

إجراءات وتسهيلات

وذكر الإعلام الرئاسي أن المجلس، اتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة، شملت تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والإبقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياته الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.

ووفق مصادر حكومية فإن الإجراءات التي اتخذت تتركز في تحريك سعر الدولار الجمركي بـ 50 %‎ وزيادة تحصيل الموارد المحلية وإغلاق الحسابات المتعددة لضمان توريد كل الرسوم والضرائب إلى البنك المركزي، إلى جانب زيادة الرسوم المقررة على تصاريح العمل، وتراخيص مزاولة المهن، وتعميد الوثائق إلى جانب توحيد أسعار الوقود في كل مناطق سيطرة الحكومة.

المجلس الرئاسي وجه الحكومة بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تبسيط الإجراءات في كل المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل أي رسوم غير قانونية.

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