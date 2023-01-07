مصرع 8 من عائلة واحدة في الجزائر

المصدر: أ ف ب

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لقي ثمانية أشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة بينهم خمسة أطفال، حتفهم في حادث مرور شرقي الجزائر، حسبما أعلن الدفاع المدني اليوم.

وقضى الأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين 4 أعوام و13 عاماً، والوالدان وعمة، باصطدام سيارتهم في ساعة متأخرة الجمعة بشاحنة قرب مدينة باتنة، على ما جاء في بيان من دون تقديم تفاصيل عن ملابسات الحادث.

وفي 2021، سجلت الجزائر نحو 22 ألف حادث مرور تسببت في مقتل 3601 شخص وجرح 29,763 آخرين، وفق السلطات.

ولم يُعلن بعد عن حصيلة حوادث عام 2022.

وتعد السرعة السبب الرئيس لحوادث المرور في الدولة الواقعة شمالي إفريقيا، بحسب وكالة حكومية معنية بالسلامة المرورية.

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