السودان يعزز الأمن على حدود أفريقيا الوسطى

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

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عزز السودان من الانتشار الأمني على طول الشريط الحدودي مع أفريقيا الوسطى، حيث تشهد المنطقة خروقات من تجار السلاح والمهربين وينعكس سلباً على الوضع الأمني في المناطق السودانية المحاذية.

وقال قائد متحرك قوات الدعم السريع والقوات المشتركة لتأمين الحدود بين السودان وأفريقيا الوسطى العميد الركن أبشر جبريل بلايل، في تصريح صحفي، إن القوات المشتركة موزعة على مواقع محددة تقع على حدود الدولتين، مؤكداً عدم تضرر السودانيين من هذه الإجراءات، وأنها ستسهم في حفظ واستتباب الأمن بالمنطقة واستقرار الدولتين، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأضاف بلايل، أن القوات ستعمل على منع ركوب الدراجات النارية، وكذا حمل السلاح وأيضاً منع لبس الزي العسكري من السودانيين فضلاً عن منع عبور السيارات ذات الدفع الرباعي، والتأكد من هوية ووجهات السودانيين العابرين للحدود بالتنسيق مع أفريقيا الوسطى. وتوعد كل من يخالف تلك الإجراءات، داعياً مكونات المجتمع المدني للتعاون مع القوات لتنفيذ تلك الإجراءات لا سيما عمليات مكافحة التهريب، وذلك باتباع الطرق القانونية التي تنظم ذلك.

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