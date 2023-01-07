ليبيا..دعوات عربية ودولية بتسريع الاستحقاق الانتخابي

المصدر: عواصم - البيان ، وكالات

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بعد انفراجة شهدتها الأزمة الليبية إثر توافقات بين أطراف النزاع الليبي خلال اجتماع في القاهرة جمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، طالب المجتمع الدولي بسرعة إعلان موعد تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأعلن صالح والمشري توافقهما على «قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية المؤدية للانتخابات التي ستحل الأزمة للمجلسين، لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس». كما توافق الجانبان على «وضع خريطة طريق واضحة ومحددة، تعلن لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية».

في الأثناء، أعلنت جامعة الدول العربية، موقفها من الاتفاق الذي تم بين صالح والمشري.

وحسب بيان الجامعة، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالبيان المشترك الصادر عنهما بشأن الوثيقة الدستورية التي أعلنا عنها في القاهرة الخميس الماضي، وتستهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.

وناشد أبو الغيط جميع الفاعلين الليبيين بدعم حالة التوافق الحالية، بما يؤدي لإجراء «انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن».

في السياق، اعتبر سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن اختتام النقاشات بين عقيلة صالح وخالد المشري في القاهرة لا يترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال نورلاند في تغريدة نشرت على حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا بتويتر «نحن نشارك كل الليبيين رغبتهم في رؤية القادة الليبيين يتبنون الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع في تفعيل العملية الانتخابية».

من جهتها، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،، بياناً حضت فيه القادة السياسيين الليبيين على الإسراع في الاتفاق على ترتيبات كاملة ونهائية ومحددة زمنياً للسير بالبلاد نحو الانتخابات خلال 2023.

اقتحام

تجددت الاضطرابات في مدينة العجيلات غربي ليبيا، حيث حاولت جماعة مسلحة اقتحام عدة منازل واقعة في منطقة المطمر خلال الساعات الأولى من صباح أمس.

وهددت الجماعة المسلحة سكان المنطقة باقتحام البيوت عنوة، في حال عدم دفع إتاوات ، لكن الأهالي ردوا بإطلاق النار عليهم، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الجماعة المسلحة.

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