35 قتيلاً بانفجار «مفخختين» في الصومال

المصدر: مقديشو - وكالات

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لقي ما لا يقل عن 35 شخصاً حتفهم في انفجار سيارتين مفخختين في وسط الصومال، فيما أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الانفجارين.

وفجر مسلحو حركة الشباب في الصومال سيارتين ملغومتين، فقتلوا ما لا يقل عن 35 شخصاً، كما سويت عدة منازل بالأرض في منطقة هيران بوسط البلاد. وتشن حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة تمرداً ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2007. وقال مسؤول كبير بالشرطة لـ«رويترز» أمس إن عدد قتلى هجوم بسيارتين ملغومتين في منطقة هيران بوسط الصومال ارتفع إلى 35 شخصاً.

طرد

وطردت القوات الحكومية وميليشيات القبائل المتحالفة معها مقاتلي الحركة من هيران العام الماضي، لكنهم واصلوا هجماتهم. وقال أحمد نور وهو من الوجهاء المحليين، «استيقظنا على صوت انفجارين كبيرين».

وأضاف: «لقد رأينا منازل كثيرة سويت بالأرض. ولقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم بينهم مدنيون وجنود ومقاتلون تابعون للقبائل». وقال مؤمن محمد حالان، مفوض منطقة مهاس، للإذاعة الرسمية، إن قنبلة استهدفت منزله وأخرى أصابت منزل نائب في البرلمان. وتبنت الحركة الإرهابية مسؤولية الهجومين الإرهابيين.

إدانة

وأدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجومين الإرهابيين المتزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة «محاس» وسط الصومال، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين.

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