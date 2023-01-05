العراق يسترد 11 مليون دولار من أموال «سرقة القرن»

المصدر: بغداد - وكالات

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كشفت هيئة النزاهة العراقية أمس عن استرداد 11 مليون دولار في دفعة جديدة من أصل أموال تعرف إعلامياً بقضية سرقة القرن البالغة 2.5 مليار دولار.

فيما أعلنت عن صدور أمر استقدام بحق وزير العدل الحالي خالد شواني ومُدير التصاريح الأمنية في الوزارة؛ لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن قرار الاستقدام صدر عن محكمة الكرخ الثانية المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضيّة الخاصّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة.

من جهته، قال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية حيدر حنون خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إنه قد تم استرداد 11 مليون دولار لحد الآن من الأموال المسروقة من أمانات الضرائب البالغة 2.5 مليار دولار.

موضحاً أنه تم الاثنين الماضي استرداد 3 ملايين منها ضمن الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي تمت سرقتها فيما عرفت بـ«سرقة القرن»، التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال.

ونوه بأن أحد المتهمين بالسرقة، والذي لم يفصح عن اسمه، سيحاكم أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد في 12 من الشهر الجاري.

80 مليوناً

وأشار إلى أن العراق سيستعيد خلال اليومين المقبلين 80 مليون دولار مهربة، من أمريكا. وكان العراق أعلن الشهر الماضي عن استرداد دفعتين من الأموال المسروقة، مؤكداً استرجاع 124 مليون دولار في وقت قياسي.

وكانت السلطات العراقية قد اعتقلت الشهر الماضي المتهم الأول بالسرقة نور زهير، ولكن أفرج عنه أواخر نوفمبر الماضي بكفالة مالية مقابل جدولة استرداد كامل المبلغ المسروق الذي بحوزته خلال أسبوعين.

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