العراق يؤكدعمق الروابط التاريخية مع السعودية

المصدر: (بغداد - وكالات)

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، على عمق الروابط التاريخية بين العراق والمملكة العربية السعودية.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أن رشيد استقبل في قصر بغداد، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري. وأكد رشيد خلال اللقاء عمق الروابط التاريخية بين بلاده والمملكة واستمرار إدامتها بالقوة ذاتها بما يحقق المصالح العليا للبلدين ويسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة.

من جانبه، أشار السفير السعودي إلى «حرص المملكة على تقوية آليات التواصل مع العراق في مختلف المجالات»، معرباً عن «شكره للرئيس العراقي على دعمه لكل الجهود الرامية إلى ترسيخ أسس التعاون البناء بين البلدين خدمةً لتطلعات الشعبين الشقيقين في التطور والرفاه».

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