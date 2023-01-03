«التحالف» ينفذ إنزالاً جوياً في دير الزور

المصدر: لندن - وكالات

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن قوات التحالف الدولي نفذت عملية «إنزال جوي» واعتقلت إحدى خلايا تنظيم داعش في قرية بريف دير الزور شرقي سوريا.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان، إن «اشتباكات بالأسلحة الخفيفة دارت بعد منتصف الليل، عقب عملية إنزال جوي نفذتها قوات التحالف الدولي وبمساندة من وحدات أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بحي العتال على أطراف مدينة الشحيل شرقي دير الزور».

ووفق المرصد، داهمت الوحدات منزلاً لأحد عناصر التنظيم الإرهابي وقامت باعتقاله، وانسحبت باتجاه حقل العمر النفطي شرقي دير الزور، مشيراً إلى أن العنصر المعتقل سبق وأن جرى القبض عليه سابقاً ثم أطلق سراحه بكفالة ووساطة عشائرية، ويعد من أبرز عناصر تنظيم داعش في دير الزور.

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