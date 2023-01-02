المصدر: البيان

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أعلنت وكالة الأنبار السورية "سانا"، صباح الاثنين، عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم بحسب التوقيت المحلي.

يأتي هذا بعد ساعات من خروج مطار دمشق عن الخدمة بعد هجوم إسرائيلي، فجر الاثنين، أسفر عن مقتل عسكريين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية.

وأوضحت وزارة النقل السورية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن كوادرها وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قامت بإزالة الأضرار الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي منذ ساعات الفجر والمباشرة بالإصلاح، ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة.

ودعت الوزارة النواقل الوطنية لترتيب مواعيد رحلاتها الجوية عبر المطار، اعتباراً من اليوم الساعة التاسعة صباحاً وتخديم المسافرين كالمعتاد.

وكان مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء هجوم جوي استهدفه ومحيطه برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا حوالي الساعة الثانية من فجر اليوم، وأسفر عن استشهاد عسكريين اثنين، وإصابة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.

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