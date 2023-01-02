إدانة عربية وإسلامية للاعتداء الإرهابي في الإسماعيلية

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

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تواصلت الإدانات العربية والإسلامية للهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية بمحيط مسجد الصالحين في محافظة الإسماعيلية في مصر، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، وهو الهجوم الذي قوبل بتنديد عربي وإسلامي.

السعودية تدين

وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم. وأكدت وزارة خارجيتها في بيان وقوف المملكة وتضامنها مع مصر قيادةً وحكومةً وشعباً في هذا المصاب، مقدمةً خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولمصر وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

«حكماء المسلمين»

بدوره، أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي.

وأعرب المجلس في بيان ، عن رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تخالف تعاليم الإسلام السمحة وكل الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الإنسانية، مؤكداً تضامنه مع الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب الأسود حتى القضاء عليه واجتثاثه من جذوره.

كما أعرب الأمين العام للمجلس، المستشار محمد عبدالسلام، عن خالص تعازي المجلس لمصر رئيساً وحكومةً وشعباً، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمّد الشهداء برحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يخلص البشرية من شرور الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله.

البرلمان العربي

وكان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أدان أول من أمس، الهجوم الجبان، معرباً عن استنكاره لهذه الأعمال الإجرامية الخسيسة، ورفضه لكل أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأكد العسومي في بيان تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية مصر العربية ودعمه ومساندته لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومواصلة مسيرتها التنموية بما يلبي تطلعات الشعب المصري في الأمان والرخاء والازدهار.

وكانت تقارير أفادت الجمعة الماضي بأن قوات الأمن المصرية تصدت لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بمحافظة الإسماعيلية ومقتل أحد المهاجمين. وأوضحت مصادر أمنية أن سيارتين اقتربتا من حاجز أمني في حي السلام السكني ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحاً آلياً وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن. وأضافت أن عناصر الشرطة ردّوا على المهاجمَين اللذين قُتِل أحدهما وأصيب الآخر الذي لاذ مع ذلك بالفرار.

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