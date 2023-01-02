«المتوسط» يبتلع مزيداً من قوارب «الهجرة»

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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شهد العام 2022 أعداداً قياسية من المهاجرين الذين انطلقوا من سواحل البحر الأبيض المتوسط في رحلات غير شرعية نحو السواحل الأوروبية، في استمرار لظاهرة سادت في السنوات الأخيرة، وبخاصة بعد اندلاع أحداث ما يسمى بالربيع العربي في عدد من الدول.

وأمس، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عشرات المهاجرين المغاربة حاولوا ليلة رأس السنة التسلل إلى جيب مليلية في إسبانيا، عبر مدينة الناظور المغربية. وذكرت الجمعية غير الحكومية أن «عشرات الشباب المغاربة حاولوا التسلل» إلى مليلية شمال المغرب عبر نقطة الناظور الحدودية و«رغم الانتشار الأمني نجح بعضهم في التسلل».

وفي 24 يونيو، حاول حوالي ألفي مهاجر غالبيتهم من السودان، الدخول بالقوة إلى مليلية، عبر معبر الناظور الحدودي. وخلّفت تلك المحاولة، التي أدت إلى مواجهات عنيفة بين المهاجرين والشرطة لبضعة أيام، 23 قتيلاً وفقاً للسلطات المغربية.

غرق مراكب

وفي تونس، أعلن متحدث باسم إدارة الحرس الوطني، أمس، ضبط 108 مهاجرين على السواحل التونسية إثر غرق مراكبهم في عمليات هجرة غير شرعية. وقال المتحدث حسام الجبابلي إن وحدات الحرس البحري تمكنت ليل السبت /‏‏ الأحد من إحباط ست عمليات اجتياز للحدود البحرية بطرق غير شرعية.

كما أفاد الجبابلي، بنجدة 108 مجتازين من بينهم عدد 94 شخصاً من جنسيات أجنبية مختلفة بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر. ووفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وصل أكثر من 18 ألف مهاجر تونسي إلى السواحل الإيطالية في 2022، فيما فقد 580 شخصاً في البحر. وكان خفر السواحل الليبيون اعترض السبت نحو 650 مهاجراً كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية قبالة مدينة بنغازي، وفق ما أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية في شرق ليبيا. وكتبت القيادة في بيان: «قامت زوارق القوات الخاصة البحرية التابعة لرئاسة أركان القوات البحرية بالقبض على جرافة على متنها قرابة 650 مهاجراً غير قانوني».

شمال لبنان

والسبت، أنقذت القوات البحرية في الجيش اللبناني بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفل»، 232 شخصاً كانوا على متن مركب قبالة شاطئ سلعاتا شمالاً. وأشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بجهد الجيش واليونيفيل لإنقاذهم.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني على «توتير» أن القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل «أنهت إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232، ونقلهم إلى مرفأ طرابلس. كما تم انتشال جثتي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ».

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