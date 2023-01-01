الرئيس المصري يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي على توليه منصبه رسمياً

المصدر: د ب ا

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تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح خلال اتصال هاتفي بالتهنئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، على توليه منصبه رسمياً ونجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية اليوم الأحد بأن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية.

ومن جانبه؛ أكد الرئيس السيسي على مواصلة مصر تحركاتها المكثفة في كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات بين الجانبين.

وشدد الرئيس المصري على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة، كما أكد على ضرورة تجنب أية إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي.

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