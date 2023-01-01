العراق: 150 إصابة خلال الاحتفال بليلة رأس السنة في بغداد

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 150 إصابة نتيجة الألعاب النارية والرمي العشوائي خلال الاحتفال بليلة رأس السنة في بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قوله إن "عدد الإصابات الأولية في بغداد نتيجة الألعاب النارية والرمي العشوائي، بلغت 150 إصابة، منها ما لا يقل عن 20 إصابة بالعيون"، مؤكداً "عدم وجود وفيات لغاية الآن".

وأشار إلى أن "الكثير من المصابين لا يراجعون في الساعات الأولى، لذلك فإن الوزارة ستعطي، اليوم، إحصائيات كاملة عن إعداد الإصابات في المحافظات نتيجة الرمي العشوائي والألعاب النارية".

كما ألقى الأمن العراقي القبض على 15 شخصاً قاموا بإطلاق العيارات النارية ليلة رأس السنة في محافظة ميسان /400 كم جنوب شرقي بغداد/ .

وقالت قيادة عمليات ميسان، في بيان صحفي، إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم على الجهات المختصة ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم".

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