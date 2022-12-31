ليبيا.. «الرئاسي» يحدد 11 يناير موعداً لاجتماع مجلسي النواب والدولة

المصدر: طرابلس- وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أن المجلس حدد الـ11 من يناير المقبل موعداً للقاء مجلسي النواب والدولة في مدينة غدامس ضمن مبادرة حل الخلاف حول القاعدة الدستورية.

وقالت وهيبة، إن المجلس الرئاسي أعلم رسمياً رئاستي مجلسي النواب والدولة بزمان ومكان اللقاء في انتظار الرد عن المشاركة، آملاً من المجلسين الموافقة على المبادرة استجابة لمطالب الليبيين في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية. إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة إلى استكمال القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في ليبيا، وآلية إدارة عوائد النفط وضمان نمو الاقتصاد. جاء ذلك على لسان الممثل الأمريكي في جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، أمس، والذي أشار إلى جمود الانتقال السياسي في ليبيا، مبدياً دعم بلاده جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي؛ لتسوية الخلافات بين القادة الليبيين، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة .

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز