«داعش» يستهدف حقلاً نفطياً في دير الزور

المصدر: دمشق - أ.ف.ب

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لقي عشرة من عمال حقل نفطي شرقي سوريا حتفهم، وأصيب اثنان آخران، جراء اعتداء شنه تنظيم داعش استهدف ثلاث حافلات كانت تقلهم، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس. وأوردت الوكالة: «قتل 10 عمال وأصيب اثنان آخران جراء اعتداء إرهابي استهدف ثلاث حافلات تقلّ العاملين في حقل التيم بدير الزور».

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن «الهجوم بدأ بتفجير عبوات ناسفة لدى مرور الحافلات، قبل أن يبادر عناصر التنظيم إلى إطلاق الرصاص عليها». ويشنّ التنظيم بين الحين والآخر هجمات تستهدف قواعد وآليات عسكرية في منطقة البادية السورية مترامية الأطراف، الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق.

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