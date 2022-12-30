السودان:اشتباكات قبلية تخلف 8 قتلى

المصدر: (الخرطوم- وكالات)

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خلفت الاشتباكات القبلية، أمس، 8 قتلى في اشتباكات جديدة في دارفورغربي السودان التي تشهد أعمال عنف بشكل منتظم.

وذكر شهود عيان أن «الاشتباكات اندلعت في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس بعد مقتل رجل من قبيلة الفور الأفريقية في خلاف مع أحد أفراد قبيلة الرزيقات العربية في زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور».

وقال الناطق باسم التنسيقيّة العامّة للاجئين والنازحين في دارفور آدم ريغال، إنه «وفي وقت لاحق هاجم أفراد من قبيلة الرزيقات على دراجات نارية ومسلّحون، أفراداً من قبيلة الفور يقطنون في مخيّم للنازحين في زالنجي»وأضاف إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون بجروح جراء تلك الاشتباكات.

وتعاني دارفور من أعمال العنف القبلي، إضافة إلى أعمال عنف أخرى ناجمة عن النزاعات الإقليمية وصعوبات الحصول على المياه.

وأسفرت النزاعات القبلية عن مقتل أكثر من 900 شخص وإصابة ألف وتشريد حوالى 300 ألف هذا العام، وفقاً لتقرير أممي صدر حديثاً.

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