الأمم المتحدة: لا خريطة طريق للحل في ليبيا

المصدر: (طرابلس - وكالات)

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نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، عزم المبعوث الخاص لأمين الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي إعلان خريطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

وقالت البعثة في بيان إن نشر هذه الشائعات يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وأيضاً إلى إحداث خلط بشأن دور البعثة.

جاء هذا الإعلان بعد انتشار معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي يخطط للإعلان عن خريطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

كما شددت البعثة عبر «تويتر» على أن أي خريطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، وتضمن الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.

وذكرت أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعم تلك التطلعات، وتعمل على تحقيقها، لذلك حثّ الممثل الخاص للأمين العام كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023، وفق التغريدات.

يشار إلى أن ثمّة تعثراً في تنظيم الانتخابات في ليبيا بسبب خلافات بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان على شروط الترشح للرئاسة، في حين يسعى المجلس الرئاسي الليبي لمعالجة النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

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