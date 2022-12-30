فض اجتماع للمحامين في صنعاء واعتقال العشرات

ت + ت - الحجم الطبيعي

عشية الموعد المحدد لانتفاضة شعبية ضد ميليشيا الحوثي نفذت مخابرات الحوثيين حملة اعتقالات جديدة، طالت العشرات من المنادين بانتفاضة شعبية، كما اقتحمت عناصر المخابرات اجتماعاً موسعاً لنقابة المحامين، وفضته بالقوة بعد أن اعتقلت عدداً من قيادة النقابة. وذكرت مصادر محلية لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي اعتقلت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من أربعين شخصاً، وأن القيادي الحوثي عبدالحكيم الخيواني نائب ما يسمى رئيس جهاز الأمن والمختبرات يتولى الإشراف على هذه العملية.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر محلية أن عناصر مخابرات الحوثيين اقتحمت مقر نقابة المحامين في العاصمة، وقامت باختطاف عدد من قيادة النقابة، التي كانت دعت لاجتماع موسع، لمناقشة الاعتداءات المتزايدة ضد المحامين سواء في المحاكم أو أقسام الشرطة وغيرها.

ووفق هذه المصادر فإن الميليشيا قامت بتطويق محيط مبنى النقابة، وتمركزت أعلى المنازل المجاورة، قبل أن تقتحم المقر، واختطاف عدد من قيادة النقابة، ومن بينهم نقيب المحاميين اليمنيين عبدالله راجح، بهدف منع عقد اللقاء، الذي كان مقرراً عقده للتضامن مع أعضاء النقابة، الذين تعرضوا للاستهداف، خلال الفترة الماضية من قبل سلطات الحوثيين

نقابة المحامين اليمنيين كانت دعت منتسبيها لحضور اللقاء الموسع، لمناقشة تصاعد الاعتداءات والانتهاكات، التي تطالهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وخاطبت نقابة المحامين مدير أمن صنعاء بالموعد، وأملت توفير الحماية للقاعة وخارجها، حيث تعقد الفعالية تحت شعار «معاً لتحقيق العدالة ومناهضة الفاسدين والمفسدين». (عدن - البيان)

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز