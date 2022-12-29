غارات جوية على عناصر «داعش» في ديالى

المصدر: (بغداد- وكالات)

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شنت المقاتلات الحربية العراقية، أمس، ضربات جوية استهدفت بها موقعين يتحصن بهما عدد من عناصر تنظيم داعش بمحافظة ديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه تم رصد وكرين للإرهابيين في منطقة نارين، ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، بداخلهما نحو 10 عناصر إرهابية.

ووفقاً للبيان، فقد «تمكن صقور الجو بواسطة طائرات F_16، التابعة لقيادة القوة الجوية، وفقاً لهذه المعلومات المؤكدة، من استهداف هذين الوكرين، وتدميرهما بالكامل على رؤوس العناصر الإرهابية».

إلى ذلك، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في بيان، أنه، وبالتنسيق العالي مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في أربيل، يواصل عملياته النوعية لملاحقة فلول تنظيم داعش، إذ تمكن من إلقاء القبض على عناصر بارزة في شمال بغداد والأنبار.

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