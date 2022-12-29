تونس.. إحالة 13 قاضياً لمحكمة مكافحة الإرهاب

المصدر: (تونس- وكالات)

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أعلنت هيئة الدفاع عن القضاة المُعفَين في تونس، عن إحالة 13 قاضياً من الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة، وتكوين وفاق إرهابي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن القضاة المُعفَين، العياشي الهمامي، أن المجلس الأعلى للقضاء، سينظر يوم 24 يناير المقبل في مطالب برفع الحصانة من عدمه عن 13 قاضياً، أحيلوا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ومطالب رفع الحصانة، جاءت بطلب من قضاة التحقيق بالقطب.

وكشف الهمامي عن وجود أكثر من 140 قضية ضد القضاة المُعفَين، بينها قضايا أمام قطب الإرهاب، مشيراً إلى أن الـ 13 قاضياً الذين أعلمهم مجلس القضاء بأن لديهم جلسة أمام أنظاره، للنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم، تعلقت بهم جرائم التآمر على أمن الدولة، وتكوين وفاق إرهابي، وأن هناك قضاة آخرين محالين على قطب الإرهاب، لم يتم استدعاؤهم بعد من قبل المجلس الأعلى للقضاء، للنظر في طلب رفع الحصانة عنهم.

وكانت وزارة العدل، قد أحالت في شهر أغسطس الماضي، 109 ملفات إلى القضاء المختص في الجرائم الإرهابية والفساد المالي، تتعلق بالقضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد، للتحقيق معهم في جرائم فساد مالي، وأخرى ذات صبغة إرهابية.

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