البحوث الفلكية المصرية: زلزال البارحة تبعه 15 هزة ارتدادية

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بعد التحذيرات التي أطلقها المعهد القومي للبحوث الفلكية من وجود توابع للزلزال الذي تعرضت له بعض محافظات مصر يوم أمس، أكد المعهد على لسان رئيسه جاد القاضي أن مصر تعرضت لعدد من الهزات الارتدادية بلغت 15، وتلك التوابع لم يشعر بها أحد.

وقال القاضي في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، إن خليجي العقبة والسويس من المناطق التي تشهد نشاطا زلزاليا بمعدل يومي، ولكن تلك الهزات المسجلة لا تكون محسوسة. مشيراً إلى أن الزلزال في منطقة الطور ليس أمرا جديدا في هذه المنطقة، وأنها تكررت عدة مرات خلال السنوات السابقة. وذلك وفقاً لموقع "اليوم السابع".

وأوضح القاضي أن زلزال يوم أمس كان بقوة 5 درجات بمقياس ريختر، مضيفا: "الزلزال تلاه عدد من الهزات الارتدادية بلغت 15، وتلك التوابع لم يشعر بها أحد نظرا لعدم وجود مبان شاهقة أو ارتفاعات أو تجمعات سكانية، وتتراوح شدة تلك الهزات ما بين 2 و3.5 درجات بمقياس ريختر".

وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

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