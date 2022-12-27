سيكون له توابع.. البحوث الفلكية المصرية تحذر من آثار زلزال اليوم

المصدر: البيان

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حذر المعهد القومي للبحوث الفلكية المصرية اليوم من آثار الهزة الأرضية التي سجلتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، اليوم الثلاثاء على بعد 26 كيلو متر جنوب غرب الطور، والتي سيكون لها توابع على مدار يومين.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك: «سوف يكون هناك توابع لذلك الزلازل لكن قوته أقل كثيرا من الزلزال الرئيسي، وقد لا يشعر بها أي من المواطنين، وسيكون ذلك خلال اليوم وغدًا على أقصى تقدير.

وكان عدد من المواطنين، بعدة محافظات في مصر، شعروا بهزة أرضية عقب الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء، كما تعرضت مدن البحر الأحمر الشمالية الغردقة وراس غارب وراس شقير، للهزة الأرضية، التي شعر بها السكان بهذه المدن.

وأكد شهود عيان، بكل من محافظات القاهرة، والبحر الأحمر، وبني سويف وسوهاج والمنيا، وبني سويف، وجنوب سيناء، وقوع الهزة الأرضية في محافظاتهم.

تاريخ حدوث الهزة الأرضية اليوم 2022/12/27

وقت الحدوث: 02:11:02 صباحا بالتوقيت المحلي

القوة: 5 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 28.04 شمالا

خط الطول: 33.48 شرقا

العمق: 9.61 كم

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