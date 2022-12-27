نجاح أول انتخابات عُمانية تجرى عبر الهواتف الذكية

المصدر: مسقط - وكالات

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أسفرت أول انتخابات بلدية في سلطنة عُمان وفي الوطن العربي تقام عبر التصويت من الهواتف الذكية، عن مشاركة 39.42 % من إجمالي عدد المسجلين، وفوز 126 مرشحاً بالعضوية، ومن بين الفائزين امرأة واحدة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن «عدد الناخبين المصوتين في انتخابات أعضاء المجالس البلدية بلغ 288 ألفاً و469 ناخباً وناخبة بـ39.42 %»، بعد انتهاء أعمال الفرز إلكترونياً.

وكان يحق التصويت إلكترونياً لـ731 ألفاً و767 ناخباً، بينهم 347 ألفاً و965 ناخبة، وفق معلومات رسمية.

ووفق الوكالة، أعلن خالد البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات، أسماء الفائزين بالعضوية وعددهم 126 موزعين على 11 مجلساً بلدياً لـ11 محافظة في السلطنة تضم 63 ولاية. ومن بين الفائزين امرأة واحدة هي فايزة بنت خلفان بن عبد الله الشامسية، بولاية السنينة في محافظة البريمي، بعدما شهدت الانتخابات ترشح 696، بينهم 27 امرأة.

تعاون

وأشاد البوسعيدي بـ«تعاون الناخبين عبر تطبيق أنتخب الإلكتروني»، مؤكداً أنه «يعد نقلة نوعية في العملية الانتخابية والتي تمت بكل سهولة ويسر».

وأضاف أن هذه الفترة جاءت مختلفة، بدءاً من القيد في السجل الانتخابي مروراً بالترشح وانتهاءً بيوم التصويت وفرز أصوات الناخبين وإعلان النتائج إلكترونياً بالكامل في جميع إجراءات العملية الانتخابية.

وذكر أنّ وزارة الداخلية سعت من خلال الخبرات التراكمية السابقة إلى إحداث نقلة نوعية في استخدام أحدث التقنيات الرقمية؛ تسهيلاً للمرشحين والناخبين على حد سواء لتقديم طلباتهم بكل سهولة ويسر. وأضاف وزير الداخلية، أن «الحكومة عملت في الفترة الماضية على تطوير وتحديث الأدوات والإجراءات المنظمة للانتخابات، تماشياً مع توجهاتها نحو التحوّل الرقمي». وأشار إلى أن ذلك تم من خلال «كافة خطوات ومراحل العملية الانتخابية، بدءاً من طلبات القيد في السجل الانتخابي والترشح، حتى عمليتي التصويت والفرز».

ولفت إلى أن عمليتي التصويت والفرز الإلكترونيتين «أسهمتا إلى حد كبير في توفير الوقت والجهد والتكلفة المالية، وتبسيط الإجراءات على الناخبين والمرشحين واللجان المشرفة على الانتخابات».

وهذه أول مرة تجرى انتخابات عبر تطبيق «انتخب»، على الهواتف الذكية، في تجربة هي الأولى من نوعها في السلطنة وعلى مستوى الوطن العربي.

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