هجوم لـ«داعش» على مركز لـ«قسد» في الرقة

المصدر: (دمشق - وكالات)

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هاجم مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي، أمس، مركزاً تابعاً لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» شمالي سوريا.

وأفاد شهود باندلاع اشتباكات في مدينة الرقة، إثر تعرض مركز لقوى الأمن الداخلي «الأسايش» التابع لـ«الإدارة الذاتية» في المدينة لهجوم من خلايا «داعش».

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عنصرين اثنين من قوات «الأسايش» قتلا.

والإدارة الذاتية هي الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أمريكياً، التي تسيطر على مناطق في شمال سوريا وشمالي شرقها ووسطها.

وأشار المرصد إلى أن قوات «قسد» أعلنت استنفاراً عسكرياً وفرضت طوقاً أمنياً على المنطقة وحاصرتها بحثاً عن مسلحي داعش. وقال، إن خلايا تنظيم داعش شنت 199 هجوماً ضمن مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» منذ مطلع عام 2022. من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، إن قواتها نفذت 10 عمليات ضد بقايا التنظيم الإرهابي بسوريا.

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