عمرو أديب: محتمل أن تبيع الحكومة المصرية بعض الأصول

المصدر: البيان

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كشف الإعلامي المصري عمرو أديب عن احتمالية أن تبيع الحكومة المصرية بعض الأصول.

وأوضح أديب، خلال حلقة أمس من برنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن الحكومة أصدرت كتاباً عن خروج الدولة من عدد من الأنشطة.

وقال إن اثنتين من بنات محمد فريد خميس باعتا الجزء الخاص بهما في شركة «النساجون الشرقيون»، برغم أن الشركة ناجحة وتحقق أرباحاً هائلة.

وأضاف أن هناك من يقول إنني أقوم بالتمهيد لبعض القرارات الحكومية، موضحاً أن ذلك غير صحيح.

وتابع: «الدولة تتخارج من عدد من الأنشطة، وإحنا طالبين ده، دور الدولة منظم.. في حاجات الدولة مش لازم تعملها».

ونوَّه بأن مصر تنظم صيد السمك وبيع البقوليات، مشيراً إلى أهمية كل ذلك.

ولفت إلى أن حركة البيع والشراء موجودة، فـ«النساجون الشرقيون» مثلاً حصل فيها بيع وشراء، معرباً عن عدم استبعاد أن تقدم الحكومة المصرية على بيع بعض الأصول، لأن مثل ذلك وارد في كل دول العالم.

وأردف: «إنك تيجي في ظرف زي ده تقول أنا عايز أخصص الفلوس اللي باخدها دي أو بصرفها على النشاط الاقتصادي، ده أحطه في الصحة أو التعليم أو رعاية تكافل وكرامة».

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